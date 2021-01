Małgorzata Potocka o macierzyństwie. "Praktycznie sama dziewczynki wychowywałam"

Depresja i problemy ze starszą córką

Małgorzata Potocka w rozmowie z "Dobrym Tygodniem" wyznała, że nie była dobrą matką. Jednocześnie przyznała, że choć robiła wszystko, aby jej córkom niczego nie brakowało, to Matylda przez wiele lat miała do niej żal o to, że nie okazywała uczuć i nie spędzała z nią wystarczająco dużo czasu.