Małgorzata Rozenek bawiła się na weselu Opozdy i Królikowskiego. Teraz komentuje ich sytuację

Nie od razu wiadomo było, co wydarzyło się między Joanną a Antkiem. Dopiero po jakimś czasie na jaw wyszło, że Królikowski ma nową partnerkę. Okazało się, że to sąsiadka Opozdy. Aktorzy nie chcą komentować swojego prywatnego życia. Za to świetnie wyręczają ich w tym inne gwiazdy, takie jak Sylwia Bomba. Plotek zapytał o opinię na ten temat również Małgorzaty Rozenek, która zna parę od dawna.