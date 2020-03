Małgorzata Rozenek chwali się prezentami na Dzień Kobiet. "Tę tunikę uszył mi syn"

Małgorzata Rozenek, jako dumna mama, chętnie chwali się osiągnięciami swoich pociech. Tym razem, przy okazji Dnia Kobiet, zdradziła zaskakującą pasję swojego najstarszego syna, Stasia.

Małgorzata Rozenek – syn uszył jej tunikę

Z okazji Dnia Kobiet celebrytka opublikowała serię fotografii, na których chwali się prezentami od swoich bliskich. Radosław Majdan zdecydował się na klasyczny prezent, sprawiając ukochanej pokaźny bukiet kwiatów. Jej młodszy syn, idąc śladami ojczyma, również postawił na klasykę, wręczając jej paczkę słodkości. I choć nie ma wątpliwości, co do ich szczerych intencji, to jednak najstarszy syn celebrytki włożył w prezent najwięcej wysiłku, obdarowując mamę uszytą przez siebie tuniką.