Małgorzata Rozenek jest w ciąży. Zdaniem fanki trzeci syn jest jak wygrana w totka

Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan spodziewają się dziecka. Przyszły tata pochwalił się tym na swoim profilu na Instagramie. Gwiazdorska para została zasypana gratulacjami od innych gwiazd. Radosną nowinę komentują też fani przyszłych rodziców.

Doniesienia o tym, że Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan spodziewają się dziecka, wywołały duże poruszenie. W sieci pojawiły się spekulacje dotyczące jego płci. "Pewnie będzie chłopak, bo Radzio napisał coś tam, ze może będzie piłkarz. Ale co tam, syn to zawsze radość dla faceta" – napisała jedna z użytkowniczek forum WP Kafeteria.

Małgorzata Rozenek jest w ciąży - fani komentują

"Kurcze, to ja mam trzech synów i to ja się czuję, jakbym wygrała w totka. Gdy mąż wraca z pracy, chodzą grać z nim w piłkę, chyba że jest zima, to mają zajęcia w domu. Jest ich czworo, więc akurat do pary, a ja mam dla siebie mnóstwo wolnego czasu" – podkreśliła inna forumowiczka.