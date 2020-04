Małgorzata Rozenek-Majdan chciała kupić łóżeczko dla dziecka. Po namyśle, zrobiła jednak spory remont

Małgorzata Rozenek-Majdan w okresie epidemii koronawirusa przygotowuje się do narodzin synka, który na świat przyjdzie już za dwa miesiące. W rozmowie z "SE" zdradziła, jak wygląda dziecięcy pokoik.

"Miałam tylko wstawić łóżeczko, przewijak, jedną ścianę zrobić. Skończyło się na tym, że są nowe zasłony, rolety, kanapa, nowy fotel. To się rozlało na cały dom" – przyznała przyszła mama.

Łóżeczko dziecięce jest wykończone eleganckim gzymsem, a gdy chłopiec podrośnie, będzie można je rozłożyć w większe łóżko do spania. W pokoju stoi również dekoracyjny fotel do karmienia, przenośne łóżeczko i komoda, także we francuskim stylu.