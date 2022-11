Małgorzata Rozenek-Majdan i Jacek Rozenek wspominają wspólną przeszłość. "Zakochałam się w tym głosie"

Małgorzata Rozenek-Majdan i Jacek Rozenek o wspólnej przeszłości

2,5 roku po przejściu udaru Jacek Rozenek powrócił do pracy lektora. Co ciekawe, to właśnie od tego rozpoczęła się jego relacja z Małgorzatą Rozenek-Majdan, która usłyszała jego głos w audiobooku. Jej reakcja na niego do dziś pozostaje taka sama.