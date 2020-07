Małgorzata Rozenek-Majdan o powrocie do formy sprzed ciąży. "Mogę ruszać do boju"

Mały Henryk jest już na świecie ponad miesiąc. Euforia po przywitaniu nowego członka rodziny powoli opada. Małgorzata Rozenek-Majdan wróciła do pracy na plan programu i powoli myśli o ćwiczeniach i racjonalnej diecie.

Małgorzata Rozenek-Majdan o powrocie do formy sprzed ciąży

Celebrytka nigdy nie ukrywała, że w czasie ciąży dużo przytyła. Jakiś czas temu mówiła, że po porodzie "zostało" jej 15 "dodatkowych" kilogramów. Podczas ostatniego wywiadu przyznała, że ma do zrzucenia około 10 kg. "Jeszcze mam bardzo daleko do swojej formy. Zostało mi spokojnie 10 kilogramów, które muszę jakoś zrzucić. Robię to na spokojnie, połóg jest takim okresem, kiedy nie należy przesadzać" – zapewniała w rozmowie z Jastrząb Post.