Małgorzata Rozenek-Majdan o swojej figurze w ciąży. "Pora na beczułkę" Małgorzata Rozenek-Majdan cieszy się stanem błogosławionym. Na swoich profilach w mediach społecznościowych opowiada, jak czuje się w tym szczególnym czasie. Teraz zażartowała ze swojej figury. Fani od razu zareagowali. Małgorzata Rozenek-Majdan zażartowała ze swojej ciążowej figury (ONS.pl) Małgorzata Rozenek-Majdan stara się cieszyć każdym dniem ciąży. Celebrytka bardzo docenia to, że po latach starań w końcu udało się spełnić marzenie o dziecku. Na swoich profilach w mediach społecznościowych opisuje przebieg ciąży. Mówi o tym, jak się czuje. Twierdzi, że ciąża to dla niej cudowny czas i ją bardzo uspokaja. Małgorzata Rozenek-Majdan o swojej figurze w ciąży Jak każda przyszła mama Rozenek-Majdan stara się dbać o swoją pociechę najlepiej, jak potrafi. Niedawno na swoim profilu na Instagramie ostrzegała inne matki o złym stanie powietrza. Tłumaczyła, że wszyscy powinniśmy zwracać na to uwagę, a szczególnie ciężarne. Chociaż celebrytka jest bardzo wdzięczna za szansę bycia matką po raz kolejny, to zaczyna zauważać zmiany w swoim ciele. Opublikowała zdjęcie, na którym pozuje przed witryną sklepą z trzema kultowymi postaciami z kreskówki. W opisie w zabawny sposób nawiązała do swojej figury. "Bójka, Bajka i Brawurka. Myślę, że pora na 'beczułkę', biorąc pod uwagę moją obecną figurę" – zażartowała. Fanki od razu zareagowały na uwagę gwiazdy. Pod zdjęciem posypały się komentarze. "Nie grzesz! Wyglądasz jak milion dolarów", "Niejedna panna młoda chciałaby tak wyglądać jak ty w dniu powszednim! Cudna jak zawsze, ciąża ci służy, masz radość w oczach!", "Dla mnie wyglądasz zbyt szczupło!" – pisały.