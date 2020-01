Małgorzata Rozenek-Majdan pokazuje ciążowy brzuch. A w komentarzach rozgrywa się dramat

Ciąża Małgorzaty Rozenek-Majdan to bardzo radosne wydarzenie. Gwiazda, która od lat walczy z niepłodnością, daje nadzieję innym kobietom. Pod zdjęciem, jakie opublikowała na Instagramie, nie brakuje gratulacji. Nas jednak poruszył komentarz innej ciężarnej kobiety.

Historia z innej bajki

"Też jestem w ciąży, ale niestety na wieść o niej mój partner mnie zostawił. Jestem załamana do tego stopnia, że obwiniam się każdego dnia, winie nawet to dziecko. Nie wiem, jak sobie poradzę sama. Już jest tragedia. Nie pracuję, chodzę głodna, bo nie mam za co żyć. I ta obojętność ojca…"

Komentatorki bez hamulców

"Czujesz się samotna - zwróć się do domu samotnej matki, tam bardzo często pomagają. Nie będę wciskać ci kitu, że dasz radę, że się ułoży - nie wiem tego, a pisanie ci takich dyrdymałów (tak dziewczyny, piszecie bzdurne dyrdymały) jest nieodpowiednie. Każda grzejąca dupkę przy boku swojego księcia z bajki nie ma pojęcia, co autorka wypowiedzi przeżywa. Któraś z was została sama, bez środków do życia, w takiej sytuacji?! Może się ułoży, a może nie? I ona czym dziecko nakarmi? W co ubierze? Za co kupi leki? Za to gó*no, co daje mops?! Żart. Za 500+?! Dziewczyno, zwróć się do swojej rodziny, spróbuj!" - przekonuje jedna z kobiet.