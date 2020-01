Małgorzata Rozenek-Majdan martwi się o ciążę. Apeluje do przyszłych matek

W zeszłym miesiącu Małgorzata Rozenek-Majdan oznajmiła, że spodziewa się dziecka. Obecnie gwiazda martwi się o swoją ciążę. Poinformowała o tym na swoim InstaStories.

"To jest tak, że my w ciąży naprawdę musimy zwracać uwagę na jakość powietrza i jeżeli jest taka pogoda jaka jest, to musimy ograniczać wychodzenie na dwór, co więcej musimy ograniczać to wychodzenie z małymi dziećmi" - dodała.