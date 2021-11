Małgorzata Rozenek opowiada o in vitro. Padają konkretne kwoty

Jedna na pięć polskich par zmaga się w Polsce z niepłodnością. To coraz bardziej powszechna choroba cywilizacyjna. Choć medycyna rozwinęła wiele skutecznych rozwiązań do walki z tą przypadłością, polski rząd nie refunduje procedur. Niestety, in vitro jest bardzo drogie i nie każdy może sobie na nie pozwolić. W podcaście "Tak Mamy" - Małgorzata Rozenek-Majdan przytacza konkretne kwoty, jakie wydała na in vitro.