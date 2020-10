Małgorzata Socha w butach na jesień 2020. Ten model jest hitem Instagrama

Małgorzata Socha opublikowała niedawno zdjęcie, na którym pozuje w jesiennej stylizacji. Ma na sobie ciepły sweter i buty idealna na jesienną pogodę. To kalosze znanej marki Hunter. Od kilku sezonów są modowym hitem na jesień.

Małgorzata Socha pochwaliła się jesienną stylizacją. Opublikowała zdjęcie w twarzowym, czerwonym swetrze, jasnych jeansach z dziurami i ulubionych butach gwiazd – czarnych kaloszach marki Hunter. Choć te buty na jesień są drogie, warto w nie zainwestować. Nie przemakają, są wygodne i idealne na jesienne spacery. Do tego mają uniwersalny kształt, pasują do różnorodnych stylizacji i przede wszystkim od kilku sezonów nie wychodzą z mody. Aktualnie, na stronie eobuwie, te kalosze kosztują 459 złotych. To promocyjna cena, jak dotąd trzeba było za nie zapłacić 120 złotych więcej.

Małgorzata Socha w jesiennej stylizacji

Kalosze Hunter to wybór aktorki na jesień. Buty ma z poprzedniego sezonu, jak widać ten model cały czas w trendach. A jak się noszą takie kalosze? Wyposażone są we wkładkę materiałową, są odporne na wilgoć i zabrudzenia, we wnętrzu butów też jest materiał.

Takie buty są wyborem nie tylko gwiazd, ale również influencerek, które swoimi stylizacjami chwalą się w mediach społecznościowych. Buty są przede wszystkim wygodne i nieprzemakalne.

Trendy na jesień 2020

Przed nami deszczowa jesień, za nami również deszczowe dni. Modne kalosze to idealny wybór na tę porę roku. Każdej stylizacji uroku dodadzą soczyste kolory takich butów. Marka Hunter ma do wyboru kilka neonowych deseni, z pewnością będą świetnym uzupełnieniem do codziennych kreacji. Warto zwrócić również uwagę na podeszwę kaloszy. W modzie jest gruba, traktorowa.

