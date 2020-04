Małgorzata Socha w żakiecie z Monnari. To będzie hit sezonu wiosna/lato 2020

Gwiazda znana z telewizyjnych produkcji od lat uważana jest za ikonę stylu. Nic więc dziwnego, że zaproponowano jej w końcu rolę ambasadorki jednej ze znanych marek. "Start kolekcji wiosna/lato 2020 dla Monnari, którą przygotowałam razem z moją Alcią (stylistka Alicja Wierniewicz – red.). Okoliczności nie są takie, jak planowałyśmy, ale... pozostajemy dobrej myśli! Wierzymy, że niedługo świat wróci do normalności!" – napisała Małgorzata Socha pod ostatnim zdjęciem na swoim instagramowym profilu.

Małgorzata Socha – żakiet Monnari

Aktorka zapozowała do fotografii w pastelowym zestawie, złożonym z luźnego żakietu i eleganckich spodenek. Socha pluskała się w nich w morzu na Teneryfie przy zachodzącym słońcu. To dziś odległe wspomnienia – nikt z nas prędko nie uświadczy podobnych widoków. Ale może za to wybrać marynarkę, którą reklamuje 39-latka.