Małgorzata Tomaszewska szczerze o macierzyństwie. Po narodzinach synka nie było jej łatwo

- Mogę powiedzieć, że otarłam się nawet o depresję poporodową przez to, że nie pracowałam. Przestałam mieć sens czegokolwiek. Mnie się nie chciało umyć włosów, ułożyć ich. Mnie się nie chciało zrobić drobnego makijażu. Tak siedziałam, nie chciało mi się wyjść nawet z dzieckiem. To mi pokazało, że nie jest ważna ilość czasu spędzanego z dzieckiem, ale jego jakość. Byłam z dzieckiem cały czas. Przez 9 miesięcy nie zostawiłam go na 5 minut samego – wyznała w jednym z wywiadów prezenterka.