Już za chwilę Oliwia Bieniuk napisze maturę. W nietuzinkowej stylizacji zaprezentowała się na zakończeniu szkoły

Influencerka nie ukrywa, że zawodowo chciałaby pójść w ślady mamy: - W sumie od dziecka chodziłam z mamą na różne plany filmowe. Wszędzie mnie zabierała i bardzo mi się to podobało. Jak poszłam do liceum to wybrałam taką klasę, która nazywa się "teatralno-filmowa"- mówiła w “Dzień dobry TVN”.