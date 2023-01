Mało kto dodaje do mielonych. To spore przeoczenie

Kotlety mielone bez cebuli. Zastąp ją innym składnikiem

Jak zrobić soczyste mielone? Mało kto zna bardzo prostą sztuczkę, która sprawi, że wyjdą one o znacznie smaczniejsze. Wystarczy zamienić posiekaną albo startą cebulę na cukinię. Ponieważ warzywo to zawiera sporo wody, idealnie nasączy nasze kotlety i sprawi, że nie będą one wyschnięte w środku. Cukinia ma też neutralny smak – warto o tym pamiętać i porządnie przyprawić kotlety.