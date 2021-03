Mały biust - niemały problem. Jaki stanik dla niewielkich piersi?

Panie z niewielkim biustem często narzekają na to, że ich sylwetka nie jest wystarczająco kobieca. To błąd, bo często piersi, biodra i talia są zarysowane po prostu delikatniej. Obecnie bardziej niż kiedyś docenia się urok małych piersi i ich naturalny kształt, nieco inny dla każdej kobiety. Idealnie podkreślają je miękkie biustonosze, które nie zniekształcają piersi. Mały biust ma niewielkie wymagania co do bielizny, bo nie potrzebuje podtrzymania. Bez problemu włożysz więc modele z cienkimi poduszeczkami, nieusztywniane lub koronkowe braletki.