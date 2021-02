Mama trójki dzieci wywołała burzę w sieci. Zasugerowała, że ma "ulubione dziecko"

Olivia Smith to dość popularna TikTokerka. Jeden z jej filmików na tyle zszokował internautów, że jego treść opisał brytyjski dziennik "The Sun". W nagraniu chodzi o "ulubione dziecko". Kobieta ma ich trójkę i zasugerowała, że jedno z nich faworyzuje.

Smith nagrała wideo ze swoim synem. Zapytała go, kto jest jej ulubionym dzieckiem, on odpowiedział: "ja". Komentatorzy uznali, że to złe podejście wychowawcze na wielu poziomach. Dodali, że dwójka pozostałych dzieci może przestać lubić brata, czuć się gorsza i urażona.