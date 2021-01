Marcelina Zawisza nakarmiła dziecko w trakcie komisji zdrowia. Latos: Mam wielki szacunek dla takich pań

W trakcie sejmowej komisji zdrowia doszło do nietypowej sytuacji. Marcelina Zawisza postanowiła nakarmić piersią swoje dziecko, z którym przyszła do pracy. Tomasz Latos z Prawa i Sprawiedliwości stwierdził, że właśnie dlatego, że przyszła z dzieckiem udzielił jej głosu poza kolejnością. - Mam wielki szacunek dla tych pań, które mimo maleńkiego dziecka chcą być dalej aktywne, zabierają głos, przyjeżdżają do Sejmu, pracują w komisji. To wielki wysiłek dla nich. Nie traktuję tego jako promowanie macierzyństwa, ale jako wielką odpowiedzialność wobec ich wyborców za wykonywanie mandatu – stwierdził Latos.

