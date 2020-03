Marcin Mroczek pojechał z żoną do SPA. Tym razem dzieci zostały u babci

Marcin Mroczek pokazał fanom zdjęcie, na którym pozuje z żoną w spa. Mówi szczerze o kryzysie w związku i potrzebie odpoczynku od dzieci.

"A kiedy obok 1,5 roczniaka nagle pojawi się kolejny bobas, życie całego domu skupia się już totalnie na potrzebach dzieci. Zapominamy o tym, co do tej pory nam sprawiało radochę, a co dopiero o partnerze. Przez ten etap prawdopodobnie przechodzi większość par. Bycie rodzicami daje nam na tyle w kość, że pragniemy wyłącznie chwili świętego spokoju, a wszelka aktywność ogranicza się do min" – przyznał w swoim wpisie na Instagramie. "Każdy musi znaleźć swoją receptę na bycie dobrym tatą i mężem/partnerem. My przekonaliśmy się, że zostawienie dzieci babci na noc to zarąbista opcja.

Oczywiście nie mamy wtedy na nic siły i najchętniej to położylibyśmy się na kanapie i w spokoju pooglądali telewizję. Jednak warto się zmobilizować i zrobić coś fajnego razem – coś, na co normalnie nie mamy czasu albo możliwości. Idźcie do spa, skoczcie ze spadochrony, idźcie na gokarty albo po prostu na kolacje" – dodał Marcin Mroczek.