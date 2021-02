Marcin Prokop i jego zawodowa przeszłość. Nie zawsze pracował w mediach

Bankowa kariera Prokopa

"Pozamykałem te szafy pancerne tak, że nikt ich nie był w stanie otworzyć. Zamiast pochwał następnego dnia spotkałem ekipę ślusarzy z palnikami, którzy próbowali się dostać do tych szaf, żeby wyciągnąć to, co tam wcześniej powkładałem" - dokończył Prokop.

Prokop po zakończeniu współpracy z bankiem, zaczął pisywać do różnych kolorowych magazynów. W 2001 roku trafił do MTV Polska, w latach 2004-2007 pracował w TVP2, a w 2007 roku trafił do TVN, z którym związany jest do dzisiaj.