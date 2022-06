Marianna Schreiber pokazała zdjęcie z procesji. Nie wszystkim się spodobało

Nie wszystkim internautom spodobało się, że Schreiber pochwaliła się w sieci udziałem w procesji. "Pani ma poglądy lewicowe w swoim programie mówi o in vitro rodzi ale Kościoła od państwa o aborcji, sorry ale to się nie klei zdecydowanie" (pisownia oryginalna – przyp. red.), "Co ty tu robisz, Mateczko? Tylko głosy tracisz" - czytamy na profilu polityczki. "Miałem nadzieję, że to będzie partia nie mająca nic wspólnego z Kościołem" - podkreślił kolejny internauta. Głosów było na tyle dużo, że autorka zdecydowała się ograniczyć możliwość komentowania.