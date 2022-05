Marianna Schreiber na konferencji partii Mam Dość 2023. "Liczą się dla nas potrzeby zwykłych ludzi"

- Jak się zapewne wszyscy domyślają "Top Model" na antenie TVN nie jest programem pokazywanym na żywo. Zdążyliśmy już naprawdę dawno to przepracować. Mój mąż nie będzie się wypowiadał i to też jest moja prośba, którą on gdzieś tam uwzględnił w swoich poczynaniach. Nie będzie komentował i myślę, że to jest najlepsza decyzja. Wierzę, że prawdziwa miłość wszystko zwycięży - mówiła w rozmowie z serwisem Plejada.