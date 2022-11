Marianna Zydek na premierze "Listów do M. 5". Postawiła na modny garnitur

"Listy do M. 5" - kolejna odsłona świątecznego hitu

"Listy do M." to piąta odsłona opowieści o świątecznych perypetiach zarówno znanych z poprzednich części bohaterów, jak i nowych twarzy. W najnowszej części do obsady dołączyła m.in. Maria Dębska, o czym sama wspominała niedawno na swoim profilu w mediach społecznościowych.