Marieta Żukowska ambasadorką REMÉ

- Lubię dobrze czuć się w swojej skórze. Myślę, że dla każdej kobiety jest to ważne. Daje nam dużo pewności. Pozornie banalna rzecz, ale kondycja i wygląd mojej skóry, włosów i paznokci plus uśmiech, bo dostaję wyrazy miłości od bliskich sprawiają, że mogę od rana podbijać świat. Tym bardziej, że to jak wyglądam ma znaczenie w mojej pracy. Kamery, światła sceniczne są bezlitosne, błyskawicznie demaskują każdą niedoskonałość. A moja skóra i włosy często wystawiane są na próbę: ciężkie sceniczne makijaże, stylizacje włosów z użyciem gorącego powietrza suszarki czy prostownicy… Jednym słowem: nie mają lekko! I trzeba nad nimi pracować. Codzienna pielęgnacja jest jednak dla mnie nadal nie obowiązkiem, ale miłym rytuałem. To są te krótkie chwile, kiedy mogę przystanąć na chwilę, pobyć sama ze sobą, być tu i teraz. Kolagenowa formuła piękna REMÉ to coś, co na co dzień pozwala mi dbać o siebie od wewnątrz – mówi Marieta Żukowska, ambasadorka REMÉ