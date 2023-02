Marka kultowych kosmetyków LUSH otwiera pierwszy sklep stacjonarny w Polsce

Naszą ambicją w LUSH jest pozostawienie świata w lepszym stanie, niż go zastaliśmy. Bierzemy odpowiedzialność za opakowania, które wytwarzamy jako firma i zachęcamy naszych klientów do tego samego. Ich zwrotu i recyklingu. Od lat szukaliśmy sposobu na skuteczny recykling, bo czuliśmy się odpowiedzialni za to, co dzieje się z naszymi zużytymi butelkami i czarnymi pudełkami. ​​Nie chcieliśmy, by nasze opakowania kończyły na wysypiskach śmieci. W lutym 2021 roku zmodernizowaliśmy nasz 12-letni program, który pozwala klientom wymieniać je w sklepie na darmową świeżą maseczkę i w Wielkiej Brytanii wprowadziliśmy nowy program Bring It Back. Z przyjemnością informujemy, że otwarcie sklepu LUSH w Złotych Tarasach umożliwia nam realizowanie naszej cyrkularnej gospodarki również w Polsce! Klienci mogą przynieść do sklepu plastikowe opakowania po naszych produktach w dowolnej ilości. Jeśli spełnią warunki to za każde z nich otrzymają 2,50 zł zniżki na kolejne zakupy lub darmową świeżą maseczkę za 5 opakowań.