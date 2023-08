Marka YES zamienia prima aprilisowy żart w realne działania. Już w sierpniu wprowadza do sprzedaży limitowaną serię stymulatorów i bransoletek OH YES!

-Jesteśmy zachwyceni i podekscytowani współpracą z firmą YES i całym sercem wspieramy działania marki na rzecz praw kobiet w Polsce. Połączyliśmy siły, by zachęcać nie tylko do dyskusji, ale także do odkrywania własnej seksualności. Chcemy przełamywać społeczne tabu dotyczące kobiecej przyjemności i właśnie dlatego stworzyliśmy ekskluzywny zestaw Womanizer x YES. Ta współpraca stanowi dla nas wspaniałą platformę do wspólnego zabrania głosu razem z YES i zwrócenia uwagi na tak ważną sprawę - dodaje zespół Womanizer.