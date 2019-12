Marta Manowska przeszła spektakularną metamorfozę. Teraz zdradziła, jak tego dokonała

Kariera Marty Manowskiej nabrała tempa, gdy została prowadzącą programu "Rolnik szuka żony". Następnie świetnie się sprawdziła w roli gospodyni "Sanatorium miłości" i "The Voice Senior". Przez ten czas gwiazda telewizji bardzo się zmieniła.

Teraz w rozmowie z reporterką serwisu Jastrząb Post Manowska zdradziła, jak jej się udało schudnąć. – Ćwiczeń było bardzo dużo. Były ćwiczenia z Ewą Chodakowską, był pilates. Potem zaczęła się tak intensywna praca, że niestety te ćwiczenia były głównie w pracy. To jest tak, że takie tempo życiowe na pewno ma na to wpływ – powiedziała.

Dodała również, że obecnie brakuje jej regularnego uprawiania sportu. – Chciałabym wrócić do takiej aktywności. Żeby był czas na rower, na spacer. Nie trzeba biegać wyczynowo, można wyjść na spacer w aktywnym tempie i już jest dobrze – stwierdziła.

Nowa sylwetka to zasługa nie tylko ćwiczeń, lecz i zmiany diety. – Jestem wegetarianką od 5 lat. Bardzo to szanuję. Odżywiam się delikatnie. Dobrze się tak czuję, przy takim wzroście jak mój. Teraz mi bardzo podpasował ryż naturalny i to chyba bardzo dużo dobrego spowodowało. Mało glutenu, więcej warzyw – wyjaśniła Marta Manowska.