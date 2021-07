Yusra Mardini. Uciekła z Syrii, teraz kibicuje jej cały świat i ma szanse na medal w Tokio

Przeprawa do Europy była niezwykle trudna i długa. Wówczas 17-letnia Yusra najpierw dotarła do Turcji, a następnie musiała pokonać morze, aby dotrzeć do Grecji. Podróż na małej łodzi przepełnionej innymi uchodźcami na pewno zostanie jej w pamięci do końca życia. Maszyna wielokrotnie odmawiała pracy. W końcu cztery osoby, w tym Yusra, wskoczyły do wody i przez trzy godziny napędzali łódź siłą własnych mięśni.