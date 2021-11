Martyna Kaczmarek opublikowała post na 11 listopada. "Nie ma niepodległości bez wolności jednostki"

"Niepodległy kraj to niepodlegli ludzie. Nie ma niepodległości bez wolności jednostki. Kraj, w którym ludzie są podlegli, nigdy nie będzie prawdziwie wolnym. Bo Polskę tworzymy my. Ludzie. Moje ciało to moja ojczyzna. Musi być niepodległa. Moje sumienie to moja ojczyzna. Chcę, żeby było niepodległe. Moje decyzje to moja ojczyzna. Wiem, że w końcu będą niepodległe" - kończy Kaczmarek.