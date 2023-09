Martyna Wojciechowska: "Miałam depresję poporodową"

Nic nie jest w stanie przygotować nas do tego, co naprawdę się wydarzy. Miałam tylko jakieś wyobrażenia o tym, jak to jest być mamą. Wydawało mi się, że jeśli podejdę do macierzyństwa jak do każdego innego projektu, czyli zrobię solidny research, przeczytam mnóstwo poradników i "nauczę" się wszystkiego, to nic mnie nie zaskoczy. Bzdura! (śmiech). Gdybym mogła cofnąć czas, słuchałabym przede wszystkim własnej intuicji, a nie "złotych rad".