Gratulacje płyną z całej Polski. Sukcesem pochwaliła się w sieci

"111 metrów w dół. Czy to dużo? W poziomie – nie. W pionie w dół – tak. No więc tym razem zanurkowałam na 111 metrów. Plan był inny, różne czynniki pozwoliły mi zrobić tyle, ile zrobiłam. W każdym razie to mój nowy życiowy rekord, ale jeszcze nie kończę tej podróży w głąb" – poinformowała.