Martyna Wojciechowska pokazała zdjęcie niesamowitego człowieka. Ciężko uwierzyć, że to nie fotomontaż

Martyna Wojciechowska udostępniła na swoim profilu na Instagramie zdjęcia Ziona Clarka, który urodził się bez nóg. Umięśniony 21-latek pozuje koło przystosowanego do jego ciała roweru . Podróżniczka jest pod wrażeniem jego determinacji i siły woli.

Matka Ziona Clarka oddała go do adopcji, a chłopak swoje dzieciństwo spędził u kilku rodzin zastępczych. Jego życie zmieniło się w momencie, gdy poznał Kimbelry Clark, która została jego prawnym opiekunem.

"Postanowiła o niego zawalczyć. To właśnie dzięki niej po raz pierwszy pojawił się na sali treningowej i pokochał zapasy. Jak sam mówi, ten sport nauczył go dyscypliny i tego, że nie ma żadnych wymówek. Swoje motto no excuses, czyli bez wymówek wytatuował na plecach" – napisała Martyna Wojciechowska.

Internauci byli pod wrażeniem zdjęcia Ziona Clarka.