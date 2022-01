Marzena Domaros była pierwszą skandalistką III RP. Ślad po niej po prostu zaginął

"Seks, wóda i ploty"

Marzena Domaros historiami opisanymi w książce wywołała skandal. O polskiej polityce wypowiadała się źle. "Brud, ruja i sromota. Nawet nie macie pojęcia, co oni przed wami ukrywają. Nigdy się nie domyślicie, jakimi są hipokrytami. Na co dzień będą wam opowiadać o wartościach, a rzucą się bez wahania na kawałek dekoltu" – podsumowała. O politykach wprost pisała "większość myśli tylko o tym, żeby się napić i popiep...ć. Seks, wóda i ploty". Bez ogródek stwierdziła też w swojej książce: "Każdą najbrzydszą babę wystarczyłoby wpuścić do Sejmu na 24 godziny, a wyleczono by ją z kompleksów do końca życia. Tam jest taka atmosfera, że właściwie wszystko, co nie jest mężczyzną, jest do przewalenia".