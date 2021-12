Zmarła April Ashley. Była jedną z pierwszych transpłciowych modelek na świecie

Narodziny gwiazdy

April postanowiła najpierw wyjechać do Londynu, a potem do Paryża. Tam zaczęła ubierać się zgodnie ze swoją tożsamością. Zdecydowała się także na przyjmowanie estrogenu. Gdy uzbierała odpowiednią sumę, udała się do Casablanki na pionierską wówczas operację korekty płci. Po wybudzeniu z narkozy lekarz powitał ją słowami: "Bonjour, mademoiselle" i to był rzeczywiście początek nowego życia April.