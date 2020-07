Marzena Rogalska w szafirowym komplecie. Wie, jakie są najgorętsze trendy na lato 2020

Marzena Rogalska jest ulubienicą Polaków. Urodzona w 1970 roku w Przasnyszu dziennikarka rozpoczęła swoją medialną przygodę od pracy w RMF FM w 1997 roku. Jednak to dopiero telewizja pozwoliła jej rozwinąć skrzydła.

Wiernych wielbicieli zyskała jako prowadząca program TVP "Pytanie na śniadanie" i to oni z niecierpliwością czekają na publikowane przez nią na jej profilu na Instagramie kolejne zdjęcia. Tym razem sfotografowała się w szafirowym kostiumie. Ta stylizacja robi wrażenie.

Marzena Rogalska w szafirowym kostiumie

Proste, modne i wygodne zestawy garniturowe z krótkimi spodenkami zamiast tradycyjnej spódnicy czy spodni to absolutny trend tego sezonu. Świetnie sprawdzają się zarówno w biurze, jak i na przyjęciu z najbliższymi. Garnitur , który wybrała Marzena Rogalska, pochodzi z internetowego sklepu AGGI.PL i kosztuje ponad 1000 zł.

Z pewnością tańsze odpowiedniki tej stylizacji można dostać w sieciówkach. Oversize'owa marynarka i szorty z wysokim stanem to zdecydowanie must have tego sezonu.