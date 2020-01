Masaż shiatsu w domowym zaciszu. Zaradzi na stres i ból

Masaż shiatsu określa się jako akupunkturę bez użycia igieł. Polega na uciskaniu części ciała, których masowanie będzie najbardziej efektywne dla naszego samopoczucia i zdrowia. Odbywa się w salonie lub w domu - za pomocą masżerów shiatsu.

Dla zdrowia i samopoczucia – masaż shiatsu

Masaż shiatsu został opracowany przez Japończyków w XX wieku, ale jego źródła to dawna medycyna chińska. Wskazań do jego wykonania jest wiele: od nadmiaru stresu w codziennym życiu po bóle pleców. Masaż shiatsu korzystnie wpływa na układ nerwowy, pokarmowy i krwionośny, redukuje PMS, zaparcia i dolegliwości związane z siedzącym trybem życia, długimi godzinami spędzonymi za kierownicą. Masaż shiatsu w salonie to wydatek między 100 a 300 zł. Na godzinę przed nie należy spożywać posiłków, a kwadrans po zakończeniu należy pozostać w pozycji leżącej. Masaż trwa co najmniej godzinę. Dzięki masażerom shiatsu możemy zaznać nieco przyjemności z takiego masażu w domowym zaciszu.