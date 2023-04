Świetlista cera bez rozświetlacza. Efekt pielęgnacji w stylu "healthy glow"

Sekretem zdrowej, promiennej skóry są regularne zabiegi eksfoliacji. To właśnie dzięki oczyszczaniu skóra odzyskuje zdrowy koloryt i może rozbłysnąć. Jeżeli borykasz się z ziemistą cerą pozbawioną blasku, najprawdopodobniej przyczyną tego problemu jest niedotlenienie i zatkane pory. W efekcie nagromadzenia się wielu warstw obumarłego naskórka skóra traci swój naturalny glow, a do tego mogą pojawiać się na niej nieestetyczne zmiany i wypryski. W takim przypadku nawet najpiękniejszy makijaż nie będzie wyglądał efektownie. Co więcej, dobrze oczyszczona, zdrowa i świetlista cera wcale go nie potrzebuje!