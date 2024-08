Masło orzechowe w zdrowej diecie. Pyszne produkty od Sante

Dbasz o linię lub po prostu starasz się, by twoja dieta była zbilansowana, ale czasem nachodzi cię ochota na coś słodkiego? Szukasz sposobu na to, by cieszyć się ulubionymi smakami, a jednocześnie dostarczać organizmowi wartościowe składniki odżywcze? Znakomitym sposobem na uzupełnienie jadłospisu okaże się masło orzechowe! Mimo wysokiej kaloryczności może ono wspomagać proces utraty wagi, a do tego jest bogate w witaminy i minerały. Teraz w sprzedaży dostępne są dwie pyszne nowości od Sante – proteinowe masło orzechowe z kokosem oraz o smaku słonego karmelu.