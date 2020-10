WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Moda + 3 bieliznaporadnik kupującegozakupowe inspiracje Magdalena Tatar 1 godzinę temu Masz już swój wymarzony? Piękne biustonosze od 60, 70 i 99 zł Masz ochotę lub okazję, aby włożyć seksowną bieliznę? Chociaż nasze garderoby są wypełnione raczej praktycznymi modelami, a eleganckie majtki i staniki nosimy dość rzadko, to niektóre modele sprawiają, że nasza bieliźniana garderoba wydaje się... nieciekawa. Sprawdź nasze propozycje, bo zarówno ich jakość, jak ceny czy styl, zadowolą nawet najbardziej wymagających. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Treści redakcyjne są całkowicie niezależne. Wspierasz nasz rozwój, kupując produkty z linków lub boksów zamieszczonych w tekście. Połączenie czerwieni, koronek i ozdobnych ramiączek - niby niewiele, ale taka bielizna pozytywnie się wyróżnia (Istock) Czas na piękną bieliznę Czasem przed wyborem innej niż zwykle bielizny powstrzymuje nas brak czasu, innym razem według nas brakuje okazji, aby praktyczny stanik zamienić na bieliźniane cacko, a czasem... cena ładnych modeli bywa zatrważająca. Nie trzeba jednak wydawać setek złotych, aby nabyć ładny czy wręcz piękny biustonosz i to polskiej produkcji, który doskonale podkreśli twoje piersi. Do 100 zł znajdziemy niejedno bieliźniane "cacko". Często unikamy mniej uniwersalnej np. kolorystycznie bielizny w obawie przed tym, że jeśli nie będziemy nosić kompletu, zestaw z biustonoszem i innymi majtkami nie będzie nas zadowalał. Tymczasem zawsze można postawić na model stanika z czarnymi akcentami albo haftem i dobrać do tych akcentów czarne figi czy stringi. Odwagi! Ciekawa bielizna "nie gryzie" i choć niektórych modeli nie wypada wkładać pod dopasowane bluzki, bo odznaczają się pod cienkimi i jasnymi tkaninami, to są prostym sposobem na to, aby nawet w dresie czy ciepłym swetrze czuć się kobieco i wyjątkowo. Nie lekceważ dotyku dobrych materiałów, subtelnych koronek, satyn czy jedwabiu na skórze. Sama świadomość tego, że masz na sobie coś ładnego, przyjemnego w dotyku dla skóry i eleganckiego to czysta przyjemność i mały luksus, na który powinna sobie pozwolić każda kobieta. Naturalne piękno jest lepsze niż sztuczne. Często zdarza się, że przyzwyczajone do powiększających lub modelujących biustonoszy i praktycznych majtek, zapominamy o tym, że naturalny kształt piersi nie przypomina idealnego okręgu, a zabudowane majtki uszyte z koronki są równie wygodne co bawełniane figi. Seksowna bielizna też jest wygodna i nie musi zmieniać naturalnego kształtu biustu. W każdych piersiach można znaleźć piękno, czasem trzeba je jedynie wydobyć odpowiednią bielizną. Koronkowe cacka Bielizna, która skutecznie podgrzewa atmosferę, nie musi być zanadto wycięta czy wyzywająca. Dobrze, aby podkreślała walory kobiecej sylwetki i nie wprawiała noszącej ją kobiety w zakłopotanie. To ty wyznaczasz granicę między odważną bielizną i modelami, które są dla ciebie wulgarne albo po prostu... niewygodne. Kwestia komfortu i dobrego samopoczucia w seksownej bieliźnie to temat, który teraz porusza się częściej niż jeszcze kilka lat temu, ale wiele kobiet nadal niepotrzebnie rezygnuje ze śmielszych modeli. Zacznij delikatnie: wybierz konstrukcję, którą znasz, ale np. w ciekawym kolorze albo z ozdobną koronką. Koronkowa bielizna to ponadczasowy hit, element garderoby, w którym czujemy się atrakcyjne nawet wtedy, kiedy pozostaje ukryta pod ubraniem. Ekskluzywne modele koronkowych fig czasem kosztują tyle, co elegancki płaszcz, ale nietrudno znaleźć ich tańszy, a równie ładny odpowiednik. To samo dotyczy biustonoszy. Bywa, że minimalny akcent koronki wzbogaca styl konkretnego modelu tak, że ze zwykłej bielizny staje się czymś wyjątkowym. Efektowny akcent, który odmieni bieliznę Jeśli wybierasz się na randkę lub po prostu chcesz kupić sobie coś ładnego z bielizny, zwróć uwagę na pojedyncze majtki i staniki, które połączysz w zestaw przypominający oryginalny komplet. Na uwagę zasługują modele z ażurami, kontrastowymi wstawkami, z kolorowymi akcentami, tiulowymi partiami czy strapsami (ozdobnymi paskami albo siatkami z takich pasków). Idealna propozycja na szczególne okazje. icon info Treści redakcyjne są całkowicie niezależne. Wspierasz nasz rozwój, kupując produkty z linków lub boksów zamieszczonych w tekście. Podziel się opinią Share WP kobieta kobieta Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze