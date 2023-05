Masz kota? Pod żadnym pozorem nie przynoś ich w maju do domu

Masz kota? Uważaj na te kwiaty

Maj, to miesiąc, na który niektórzy z nas czekają cały rok. To właśnie w maju kwitną bez i konwalie. Konwalie to piękne, białe, drobne kwiaty, wydzielające niesamowity, niepowtarzalny, słodki zapach. Dlatego też tak często zdobią one nasze stoły. Niestety, powinniśmy ich unikać, jeśli w naszym domu mieszka kot. A to ze względu na występujące w nich substancje, takie jak: glikozydy, saponiny, flawonoidy i fenolokwasy. Każda z nich jest toksyczna dla kota, zwłaszcza glikozyd, który wpływa bezpośrednio na pracę serca.