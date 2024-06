Masz problem z kunami? Nienawidzą tego zapachu

Ok, rozumiem

Kuny potrafią być wyjątkowo problematycznymi gośćmi. Co zrobić, jeśli obawiamy się, że wprowadzą się do naszego ogrodu czy garażu? Nieproszonych lokatorów można odstraszyć pewnym zapachem.

Kuny potrafią się zakraść na nasze działki, a nawet do garaży, gdzie mogą wyrządzić poważne szkody. Wiele osób zastanawia się, co zrobić, aby omijały posesje szerokim łukiem.

Okazuje się, że jest na to sposób. Co więcej, jest to humanitarna metoda, która nie wyrządzi tym zwierzakom krzywdy, a jedynie skutecznie je odstraszy od naszych domostw. Zamiast więc kupować np. sklepowe trutki, zapoznajmy się z poniższymi metodami.

Problemy z kunami? Zacznij działać zawczasu

Lepiej zapobiegać problemowi, niż później długo z nim się zmagać. Z tego też względu, jeżeli tylko mamy podejrzenie, że w naszej okolicy mogą przebywać kuny, od razu zabierzmy się do roboty.

Choć te zwierzęta z daleka wyglądają niegroźnie i sympatycznie, mogą nam przynieść wiele zmartwień. Kiedy wprowadzą się do garażu, bardzo szybko zajmą się np. kablami znajdującymi się w samochodzie. Mogą też uszkodzić...budynki! Jeżeli zalęgną się na strychu lub w piwnicy, będziemy mieć poważne kłopoty. Co możemy zrobić, zanim dojdzie do katastrofy?

Okazuje się, że kuny mają wyjątkowo wrażliwe nosy i są wyczulone na poszczególne zapachy. Naturalnym odstraszaczem na kuny jest m.in. sok z cytryny, wyjątkowo drażniący ich zmysł węchu. Oprócz cytryn, zwierzęta te nie przepadają za wonią rozbitych jajek. Skuteczne będzie też umieszczenie w kilku miejscach psiej lub kociej sierści - kuny nie zalęgną się w miejscach, gdzie wyczują inne zwierzę, które może stanowić dla nich zagrożenie.

Pamiętajmy, aby pokrywać możliwe kryjówki kuny wybranym produktem regularnie, aby zapach wciąż się utrzymywał.

