Sieją spustoszenie w ogrodach. Reaguj, zanim się rozmnożą

W twoim ogrodzie pojawiły się duże, czarne owady przypominające chrząszcze? To opuchlaki. Żywią się młodymi liśćmi i pędami roślin. Mogą doprowadzić do obumarcia kwiatów i owoców. Chcesz się ich pozbyć? Mamy na to sposób.

Ogrodnictwo przechodzi swój renesans. Coraz więcej osób decyduje się na samodzielną uprawę warzyw, kwiatów czy owoców. Tęsknimy za smakiem pomidorów czy truskawek z własnego ogródka. Uprawa roślin wymaga ogromnej wiedzy z zakresu ogrodnictwa. Można przeczytać wszystkie książki i... nie potrafić poradzić sobie ze szkodnikami.

W sezonie wiosenno-letnim można spodziewać się ataku wielu szkodników. W ostatnim czasie coraz więcej osób uskarża się na duże, czarne owady. To opuchlaki. Jak na szkodniki przystało, rozmnażają się w zastraszającym tempie, niszcząc przy tym całe plony. Jak pozbyć się opuchlaków?

W ogrodzie pojawiły się czarne owady? To opuchlaki

Opuchlaki to chrząszcze z rodziny ryjkowcowatych. Osiągają od 10 do 15 mm długości. Wyróżniają się charakterystycznym, czarnym pancerzem. Szkodniki pojawiają się w ogrodach na przełomie kwietnia i maja. Często atakują rośliny balkonowe. Zakradają się do donic, gdzie składają jaja. Po kilkunastu dniach wykluwa się z nich żarłoczna larwa. Nieusunięte w porę mogą doprowadzić do obumarcia rośliny.

Szkodniki żerują nocą. Żywią się młodymi liśćmi i pędami roślin. Przepadają za azaliami, rododendronami, hortensjami. Atakują też inne kwiaty, a nawet owoce. Opuchlaki to zmora każdego ogrodnika. Jest jednak sposób, aby odstraszyć je ze swojego ogrodu.

Jak odstraszyć opuchlaki? Przygotuj prosty oprysk

W Polsce żyje 45 gatunków opuchlaków. W ogrodach najczęściej pojawiają się takie gatunki jak opuchlak truskawkowiec, rudonóg, liliowiec i lucernowiec. Jak uchronić się przed atakiem szkodników? Przygotuj prosty oprysk, który odstraszy opuchlaki. Potrzebujesz jednej rzeczy, którą znajdziesz na każdej łące. To kwiaty wrotyczu. Opuchlaki nie znoszą zapachu tej rośliny i gdy tylko ją poczują, do razu uciekają.

Jak zrobić domowy oprysk? Zbierz pół kilograma kwiatów wrotyczu i zalej je zimną wodą. Odstaw napar na całą dobę, a następnie odcedź go na sitku i przelej do butelki z atomizerem. Tak przygotowany spray jest gotowy do użycia. Spryskaj nim rośliny, donice i balkon. Zabieg powtarzaj trzy razy w tygodniu, w ciepły i bezwietrzny dzień, a opuchlaki nawet się nie zbliżą.

