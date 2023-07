Masz suche, szorstkie stopy i dłonie? Mamy na to sposób. Już po jednym zastosowaniu zauważysz efekty

Chociaż sezon na letnie, odkryte buty już się zaczął, kondycja naszych stóp nie zawsze zachęca nas do zakładania lekkich sandałków czy klapek. Na szczęście dzięki złotym maskom zmiękczającym do stóp i dłoni Golden Luxury skutecznie zadbacie o regenerację, nawilżenie i wygładzenie skóry. Co sprawia, że obie maski są tak skuteczne? Plusem jest ich wyjątkowa forma i bogactwo składników aktywnych, ukierunkowanych na pielęgnację skóry dłoni i stóp, która szybko ulega przesuszeniu, a w przypadku skóry stóp również zrogowaceniu.