Masz w domu taki kalendarz? Lepiej szybko się go pozbądź

Wielu ludzi jest przekonanych, że otaczający nas świat jest pełen tajemniczych mocy i silnych energii, których nie do końca rozumiemy. Mogą one łatwo przeniknąć do naszych mieszkań, które na pozór wydają się być bezpiecznym miejscem. Czasem jednak nieświadomie możemy narazić je na pecha, ze względu na nieprzemyślany krok w postaci wniesienia do domu przedmiotu o tajemnej sile. Zatem, jeśli pragniesz doświadczać spokojnego, zrównoważonego życia, pełnego bogactwa, zdecydowanie powinnaś pozbyć się z domu takiego kalendarza.