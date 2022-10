Masz za duże pierścionki? Tak zmniejszysz je domowym sposobem

Pierścionki to typ biżuterii, który nigdy nie wychodzi z mody. Dobranie odpowiedniego rozmiaru nie zawsze należy do prostych zadań. Zdarza się, że podczas mierzenia pierścionków palce są bardziej lub mniej opuchnięte, co okazuje się dopiero po czasie, gdy ponownie próbujemy włożyć błyskotkę. Zastanawiacie się, jak zmniejszyć za duży pierścionek? Pewna tiktokerka ma na to sposób.