Śpisz w biżuterii? Popełniasz duży błąd. To może się odbić na twoim zdrowiu

Bardzo niebezpieczne jest noszenie łańcuszków podczas snu. Taki zwyczaj grozi nawet uduszeniem. Z kolei pierścionki wpływają na pogorszenie przepływu krwi w organizmie. Może to powodować puchnięcie kończyn i obrzęki. Co więcej, w trakcie snu organizm się poci, a więc zwłaszcza w okolicy zapięć na biżuterii może zbierać się brud i bakterie. To w konsekwencji może powodować liczne infekcje. Lepiej więc, by na noc ozdoby pozostały w szkatułce lub na stoliku.