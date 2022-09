Szukasz barwnego dodatku, który będziesz mogła nosić bez względu na okazję? Właśnie go znalazłaś! To czerwona bransoletka, która może zachwycać zarówno bogatym zdobieniem, jak i minimalistyczną formą. Zobacz, w jakich lookach sprawdzi się najlepiej!

Te czerwone bransoletki to hit wśród kobiet!

Nie od dziś wiadomo, że perfekcyjnie stworzona stylizacja to nie tylko ubrania, buty i torebka. Równie ważne są dodatki, które mogą albo w dyskretny sposób podkreślać charakter looku albo stawać się jego głównymi bohaterami. W tej roli fantastycznie sprawdzi się czerwona bransoletka – koralowa, na sznurku, z charmsami, a nawet skórzana.

Największym hitem wśród kobiet są znane i lubiane od lat czerwone bransoletki na sznurku albo wstążce, które swoją popularność zawdzięczają marce Lilou. Właśnie taką lub podobną biżuterię mogliśmy podziwiać na przykład u Kingi Rusin, Madonny albo Ariany Grande. Jeśli nie masz jeszcze w swojej kolekcji dodatku w ognistym kolorze, to koniecznie sprawdź najmodniejsze czerwone bransoletki!

Czerwona bransoletka w total looku – postaw na czerwień od stóp do głów

Total looki nadal królują w świecie mody. Nic więc dziwnego, że to właśnie one są najlepszą stylizacją, do której możesz dodać nową czerwoną bransoletkę. Jedynym ograniczeniem jest kolor – w pozostałych kwestiach w trakcie kompletowania looku masz pełną dowolność.

Co powiesz na szykowny outfit z czerwoną sukienką i szpilkami w roli głównej? To idealny wybór na randkę, imprezę czy wyjście na kolację z przyjaciółkami. Wystarczy dodać do niego bransoletkę z korali, najlepiej w zestawie z idealnie dopasowanym do niej naszyjnikiem albo kolczykami. Zamiast sukienki możesz postawić też na garnitur damski albo tweedową garsonkę.

Rockowa stylizacja z czerwoną bransoletką? Zdecydowanie tak!

Wbrew pozorom rockowe stylizacje nie są zarezerwowane wyłącznie dla koloru czarnego. Śmiało można dodawać do nich akcesoria w innych kolorach, na przykład w postaci grubej czerwonej bransoletki ze skóry naturalnej albo syntetycznej.

Czerwona biżuteria będzie wyglądać ciekawe w zestawie ze spodniami z tego samego materiału, ramoneską, szerszym t-shirtem (koniecznie nawiązującym do ulubionego zespołu) i sznurowanymi botkami w stylu militarnym. W rockowym wydaniu fantastycznie sprawdzi się jeszcze jeden akcent w ognistym kolorze – czerwone usta!

Ponadczasowy duet – czerwień i biel

Czerwień i biel to duet, który nigdy nie wyjdzie z mody. Nic więc dziwnego, że kobiety chętnie zestawiają ze sobą te dwa kolory w stylizacjach zarówno na co dzień, jak i na ważne okazje. Jak z pewnością się domyślasz – rewelacyjnym pomysłem jest wykorzystanie nowej czerwonej bransoletki właśnie w takim looku.

Możesz postawić na przykład na białą zwiewną sukienkę i plecioną bransoletkę w odcieniu przygaszonej czerwieni. Jeżeli wolisz surferskie klimaty, to zamień ozdobę w stylu boho na akcesorium ozdobione muszelkami. Z kolei miłośniczki casualowej elegancji powinny stawiać na zestaw z jeansami, białą koszulą oversize i czerwoną bransoletką z charmsami.

