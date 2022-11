Mateusz próbował odebrać sobie życie. Zwróciła się do niego Katarzyna Dowbor

Katarzyna Dowbor wsparła bohatera "Naszego nowego domu". "Chciałabym go przytulić"

Do sytuacji 21-latka odniosła się Katarzyna Dowbor, która zabrała głos we wpisie w mediach społecznościowych. "Gdy kilka lat temu poznałam Mateusza, zauważyłam, że jest bardzo zamknięty w sobie, ale niezwykle mocno związany z babcią. Udało nam się fajnie porozmawiać na meczu siatkówki, która była wtedy dla niego wszystkim. Trenował, jeździł z babcią na mecze. To był jego świat, dlatego wiem, jaką tragedią jest dla Mateusza strata nogi" - podkreśliła prowadząca "Nasz nowy dom".