Matka Komendy od lat nie widuje syna. "On mnie pochował żywcem"

- Tomek w ogóle się już do nas nie odzywa. Udaje, że nas nie zna. Nie chce mieć z nami nic wspólnego. Z całą rodziną Klemańskich. Dopóki mieszkał z nami, było wszystko OK. Teraz Tomek ma złych doradców. Jest pod wpływem Maćka, który nim steruje. To, co się stało z Tomkiem, to jest jego zasługa. Zobaczymy, jak daleko dojdzie. Spełnia marzenia wszystkich, tylko nie swoje - ujawniła matka Komendy. Wspomniany Maciek tak naprawdę ma na imię Gerard i jest najstarszym synem Klemańskiej z pierwszego małżeństwa.